e-lite コンパクト エフェクトライト MUSHROOM パーティー イベントなどの 照明 ライト に 三原色 回転 ビーム【年末の贈り物】

商品説明

コンパクトなエフェクトライトです。三原色の回転ビームでカラフルなビームライトを照射します。音調モードとオートモードの二つのパターン内蔵、付属のリモコンでワイヤレス操作も可能です。カラオケやパーティーなどの盛り上げに最適です。







・リモコン付属でワイヤレス操作可能



・サウンドモードとオートモードの2 つのパターンを提供



・三原色回転ビームでカラフルなビームライトを照射







電源AC100-240V 50/60Hz



消費電力9W



光源3W Red x1 Green x 1 Blue x1



動作環境温度40



寸法/重量152 x 168.5x 153 mm/0.9kg











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