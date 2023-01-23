『e-lite コンパクト エフェクトライト MUSHROOM パーティー イベントなどの 照明 ライト に 三原色 回転 ビーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 41分に出品され03月30日 04時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コンパクトなエフェクトライトです。三原色の回転ビームでカラフルなビームライトを照射します。音調モードとオートモードの二つのパターン内蔵、付属のリモコンでワイヤレス操作も可能です。カラオケやパーティーなどの盛り上げに最適です。
・リモコン付属でワイヤレス操作可能
・サウンドモードとオートモードの2 つのパターンを提供
・三原色回転ビームでカラフルなビームライトを照射
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力9W
光源3W Red x1 Green x 1 Blue x1
動作環境温度40
寸法/重量152 x 168.5x 153 mm/0.9kg
※こちらの製品はメーカーからのお取り寄せになります。メーカーに在庫があれば2〜3営業日程度で入荷が可能です。もしメーカー在庫切れの場合は別途納期をご案内致します。ご注文前の在庫確認、納期確認はお気軽にお問い合わせください。
商品カテゴリ
商品コード
100127699
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落札価格8470円
373 入札履歴
終了
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