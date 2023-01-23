『チケット・トゥ・ライド ヨーロッパ 15周年記念版 / Les Aventuriers du Rail: Europe - 15e Anniversaire【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 36分に出品され04月04日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 デザイナー: Alan R. Moon

原題： Les Aventuriers du Rail: Europe - 15e Anniversaire

メーカー: Days of Wonder

言語: French

プレイ人数: 2~5人

対象年齢: 8歳~

プレイ時間目安: 30~60分

※日本語説明書は付属しません。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ チケット・トゥ・ライド ヨーロッパ 15周年記念版

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Aventuriers

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