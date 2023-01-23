『チケット・トゥ・ライド ヨーロッパ 15周年記念版 / Les Aventuriers du Rail: Europe - 15e Anniversaire【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 36分に出品され04月04日 18時 36分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
デザイナー: Alan R. Moon
原題： Les Aventuriers du Rail: Europe - 15e Anniversaire
メーカー: Days of Wonder
言語: French
プレイ人数: 2~5人
対象年齢: 8歳~
プレイ時間目安: 30~60分
※日本語説明書は付属しません。
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落札価格8470円
716 入札履歴
終了
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