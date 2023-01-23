『レゴ(leg0) スーパーマリオ のりこめ！ クッパのひこうせんかん チャレンジ 71391 おもちゃ ブロック プレゼント テレビゲーム 男の子 女の子 8歳以上【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 22時 44分に出品され03月28日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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「レゴ マリオ と ぼうけんのはじまり 〜 スターターセット」に、ハラハラドキドキの冒険を追加できる拡張セット。スタート大砲でレゴ マリオを発射したら、制限時間90秒のチャレンジがスタート！カメック、クリボー、プーを倒し、クッパのメカハンドに注意しながらひこうせんかんに攻撃します。カメックの悪だくみを阻止して、空中からの攻撃を撃退しましょう！



安全警告



レゴデュプロ以外の製品には、小さな部品が入っています。間違って飲み込む危険がありますので、4才未満のお子さまには遊ばせないでください。「主な仕様」「のりこめ クッパのひこうせんかん チャレンジ（71391）」は、レゴスーパーマリオ の世界に新しいチャレンジを加えられます。

カメック、プー、クリボーのレゴフィギュア3体のほか、POWブロック、スタート大砲が付属しています。

飛行戦艦を開くと、船内を冒険できます。カメックのホウキでクッパのメカハンドを打ち落としたり、マストを倒したりと、楽しいチャレンジがいっぱいです。

自分だけのコースを作り、「レゴマリオ と ぼうけんのはじまり 〜 スター