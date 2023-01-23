『超特急 タクヤ 19代目 ペンライト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 01時 11分に出品され03月21日 01時 11分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超特急 タクヤ 19代目 ペンライト 新品・美品