『スパーク着流し マツケンサンバ 衣装 コスチューム 着物 キラキラ着流し ピンク 衣装【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 41分に出品され03月07日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
着物 キラキラ着流し ピンク衣装 スパーク着流し コスチューム
【セット内容】
着流し×１、帯×１
※かつら、雪駄、足袋は商品に含まれません。
【サイズ】
胴回り：約70〜115cm
身長：160cm〜180cm対応
敬老の日 老人会 敬老会 介護施設 デイサービス 病院 デイケア 催し レクリエーションの仮装衣装 学校行事 学園祭 体育祭 文化祭 お別れ会 謝恩会 出し物 衣装コスチューム 余興 宴会 お花見 忘年会 新年会 お祭り カラオケ ステージ衣装 着流しコスチューム
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落札価格8470円
654 入札履歴
終了
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