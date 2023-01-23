『スパーク着流し マツケンサンバ 衣装 コスチューム 着物 キラキラ着流し ピンク 衣装【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 41分に出品され03月07日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着物 キラキラ着流し ピンク衣装 スパーク着流し コスチューム



【セット内容】

着流し×１、帯×１

※かつら、雪駄、足袋は商品に含まれません。

【サイズ】

胴回り：約70〜115cm

身長：160cm〜180cm対応



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