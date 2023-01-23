プール 大型 家庭用 1.5m/2.6m/3m/3.8m 折りたたみプール 子どもプール 大きい 多機能 キッズ プール 水遊び 猛暑対策【2025年の人気アイテム】

商品情報

家庭用プール

【商品名】

プール 大型 家庭用 1.5m/2.6m/3m/3.8m 折りたたみプール 子どもプール 大きい 多機能 キッズ プール 水遊び 猛暑対策



【商品説明】

・【PVC材質&耐久性】このプールは三層のPVC素材を採用し、環境に優しい、より厚さ、より安全と快適です。40度ほど高温環境の中でも臭いにおいなく使用できます。

・【最新版大容量ファミリープール】1.5m/2.6m/3m/3.8mの大型 家庭用プール。ポータブル折り畳みプール、それは持ち歩くには便利であるだけではなく、使用にもとても便利で。大型プールと暑い夏を家族、友達と一緒に忘れられない思い出を作りましょう！

・【自動膨張エアープール】ワイヤレスのエアポンプが付き、蓄電式の手動不要でアウトドアにも使用できます。ワンボタンで自動的に空気を充填して成形



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 5.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。