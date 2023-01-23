『プール 大型 家庭用 1.5m/2.6m/3m/3.8m 折りたたみプール 子どもプール 大きい 多機能 キッズ プール 水遊び 猛暑対策【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 28分に出品され03月27日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
家庭用プール
【商品名】
プール 大型 家庭用 1.5m/2.6m/3m/3.8m 折りたたみプール 子どもプール 大きい 多機能 キッズ プール 水遊び 猛暑対策
【商品説明】
・【PVC材質&耐久性】このプールは三層のPVC素材を採用し、環境に優しい、より厚さ、より安全と快適です。40度ほど高温環境の中でも臭いにおいなく使用できます。
・【最新版大容量ファミリープール】1.5m/2.6m/3m/3.8mの大型 家庭用プール。ポータブル折り畳みプール、それは持ち歩くには便利であるだけではなく、使用にもとても便利で。大型プールと暑い夏を家族、友達と一緒に忘れられない思い出を作りましょう！
・【自動膨張エアープール】ワイヤレスのエアポンプが付き、蓄電式の手動不要でアウトドアにも使用できます。ワンボタンで自動的に空気を充填して成形
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 5.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8470円
739 入札履歴
終了
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