『ラディウス radius HP-R100BT イヤホン Bluetooth 高音質 HD対応 ワイヤレスイヤホン ブルートゥース 低遅延 クリップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 43分に出品され03月16日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ポイント10倍・送料無料】

ラディウス radius HP-R100BT LDAC aptX HD aptX LL対応 高音質ワイヤレスイヤホン



【カラー】

HP-R100BTK : ブラック(黒)

HP-R100BTR : レッド(赤)



【製品スペック】

通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver5.0

出力 : Bluetooth標準規格 Power Class 2

通信距離 : 見通し距離 約10m

対応Bluetoothプロファイル : A2DP / AVRCP / HFP / HSP

対応コーデック : LDAC / aptX HD / aptX LL(Low Latency) / aptX / AAC / SBC

連続再生時間 : 最大8時間 (SBC AACで接続した場合)

連続待ち受け : 最大240時間

充電時間 : 約2時間

型式 : ダイナミック型

ドライバー : Φ7.0mm

出力音圧レベル : 96±3dB

再生周波数帯域 : 5Hz〜40000Hz

インピーダンス : 16Ω



【パッケージ内容】

イヤーピース (XS/S/M/L)

microUSB充電ケーブル

取扱説明書

保証書



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