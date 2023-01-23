『ラディウス radius HP-R100BT イヤホン Bluetooth 高音質 HD対応 ワイヤレスイヤホン ブルートゥース 低遅延 クリップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 43分に出品され03月16日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ラディウス radius HP-R100BT LDAC aptX HD aptX LL対応 高音質ワイヤレスイヤホン
【カラー】
HP-R100BTK : ブラック(黒)
HP-R100BTR : レッド(赤)
【製品スペック】
通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver5.0
出力 : Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離 : 見通し距離 約10m
対応Bluetoothプロファイル : A2DP / AVRCP / HFP / HSP
対応コーデック : LDAC / aptX HD / aptX LL(Low Latency) / aptX / AAC / SBC
連続再生時間 : 最大8時間 (SBC AACで接続した場合)
連続待ち受け : 最大240時間
充電時間 : 約2時間
型式 : ダイナミック型
ドライバー : Φ7.0mm
出力音圧レベル : 96±3dB
再生周波数帯域 : 5Hz〜40000Hz
インピーダンス : 16Ω
【パッケージ内容】
イヤーピース (XS/S/M/L)
microUSB充電ケーブル
取扱説明書
保証書
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落札価格8470円
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終了
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