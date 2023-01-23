『送料無料8ピースTeguポケットポーチ磁気木製ブロックセット 8-blocks A-10-012-SJG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 06時 44分に出品され03月13日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 全国一律送料無料。海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまで通常5~14営業日程のお時間をいただいております。税関手続き、関税支払い等すべて当店で対応させていただいておりますので、ご安心くださいませ。稀に税関で開封される場合がございますが、新品・未使用商品でございます。海外からの配送中に外箱に若干の傷、イタミ等が生じる場合がございますが、商品に問題はございません。ご理解の程お願い致します。