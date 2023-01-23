『leg0 Star Wars Action Battle Endor Assault 75238 Building Kit， New 2019 (193 Pieces)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 05時 46分に出品され04月30日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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レゴスターウォーズアクションバトルエンドエンドアサルト75238ビルディングキット、新しい2019（193ピース）



leg0 STAR WARS ACTION BATTLE ENDOR ASSAULT 75238 Building Kit， New 2019 (193 Pieces)