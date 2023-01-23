『レゴ クリエイター 砂漠のオフロードカー 31040並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 23時 22分に出品され03月12日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8470円
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