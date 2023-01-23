アシックス 安全靴 ウィンジョブ CP304 Boa ハイカット ダイヤル式 作業靴 セーフティーシューズ ワーキングシューズ 安全シューズ asics 1271A030【2025年度カレンダ】

商品情報

Boaフィットシステムを採用し、着脱を速く容易に。

フィット性を高めたハイカットタイプ。



【品 名】ウィンジョブCP304 Boa

【型 番】1271A030

【サイズ】22.5〜28.0・29.0・30.0cm

(実際の在庫状況につきましては、「カラー、サイズを確認」ボタンからお願い致します。)

【素 材】アッパー/本体：人工皮革製+合成繊維製

補強：人工皮革

アウターソール：ゴム底

先芯/ガラス繊維強化樹脂先芯(A種)

【生産国】ベトナム

【ウイズ】ワイド(3E相当)

【インナーソール】取り替え式

【カラー展開】4色

【その他詳細】JSAA規格Ａ種認定品

2018年度グッドデザイン賞受賞



作業靴/2019年モデル/新作/Boa/ボアシステム/ハイカット/メッシュ/耐滑・耐油/スニーカー/おしゃれ/グッドデザイン賞受賞/

ダイヤル式/新商品/新モデル/ミドルカット/スタイリッシュ/22年新色