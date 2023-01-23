『アシックス 安全靴 ウィンジョブ CP304 Boa ハイカット ダイヤル式 作業靴 セーフティーシューズ ワーキングシューズ 安全シューズ asics 1271A030【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 10時 53分に出品され03月18日 10時 53分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Boaフィットシステムを採用し、着脱を速く容易に。
フィット性を高めたハイカットタイプ。
【品 名】ウィンジョブCP304 Boa
【型 番】1271A030
【サイズ】22.5〜28.0・29.0・30.0cm
(実際の在庫状況につきましては、「カラー、サイズを確認」ボタンからお願い致します。)
【素 材】アッパー/本体：人工皮革製+合成繊維製
補強：人工皮革
アウターソール：ゴム底
先芯/ガラス繊維強化樹脂先芯(A種)
【生産国】ベトナム
【ウイズ】ワイド(3E相当)
【インナーソール】取り替え式
【カラー展開】4色
【その他詳細】JSAA規格Ａ種認定品
2018年度グッドデザイン賞受賞
作業靴/2019年モデル/新作/Boa/ボアシステム/ハイカット/メッシュ/耐滑・耐油/スニーカー/おしゃれ/グッドデザイン賞受賞/
ダイヤル式/新商品/新モデル/ミドルカット/スタイリッシュ/22年新色
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落札価格8470円
274 入札履歴
終了
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