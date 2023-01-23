『P5%還元11/5迄 シャツ メンズ 千鳥柄 シャドー ストレッチ ジャージシャツ ハイテンション 長袖 カジュアルシャツ 630603 G-stage ジーステージ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 36分に出品され03月24日 06時 36分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シャドー千鳥ハイテンションジャージシャツ 630603 G-stage ジーステージ

表面にトラッドな千鳥柄が施された快適ジャージシャツ



カラー:ホワイト・ネイビー・ブラック

サイズ/首周り/肩幅/袖丈/胸囲/胴囲/裾囲/着丈F(前丈）・B（後丈）

46(M相当):41/46/62/108/100/106/76/

48(L相当):43/48/62/112/104/110/77/

50(XL相当):45/50/63/116/108/114/78/

※単位はcmです。

素材

本体：ポリエステル100％

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ P5%還元11/5迄

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