『2000 シャトーヌフ・デュ・パプ VV 750ml タルデュ・ローラン [G-1]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 04分に出品され03月14日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Chateauneufu-du-Pape VV / Tardieu Laurent

生産地：フランス / ローヌ地方

生産者：Tardieu Laurent / タルデュ・ローラン

商品管理番号：ac772



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