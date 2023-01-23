『2000 シャトーヌフ・デュ・パプ VV 750ml タルデュ・ローラン [G-1]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 04分に出品され03月14日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Chateauneufu-du-Pape VV / Tardieu Laurent
生産地：フランス / ローヌ地方
生産者：Tardieu Laurent / タルデュ・ローラン
商品管理番号：ac772
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落札価格8470円
264 入札履歴
終了
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