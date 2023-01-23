『クリストム ヴィンヤーズ ピノノワール ルイーズ ヴィンヤード [2009] ≪ 赤ワイン オレゴンワイン ≫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 30分に出品され04月01日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※画像は別ヴィンテージとなっております。
原語表記： Cristom Vineyards Pinot Noir Louise Vineyard[2009]
タイプ： 赤ワイン
生産地： アメリカ / オレゴン / ウィラメットヴァレー / エオラアミティーヒルズ
品種： ピノノワール
まるき葡萄酒 ヴィンテージワイン 甲州古曲2001 720ml 1本 送料無料 白 ワイン 国産 国産ワイン お酒
¥ 8470
ロゼワイン レアム プレシャス ツイン ロゼ ナパ ヴァレー 2020
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白ワイン プイィ フュイッセ 2018 エスプリ ルフレーヴ
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■ グロセット ガイア [2006] ≪ 赤ワイン オーストラリアワイン ≫
¥ 8470
■ グロセット ガイア [2005] ≪ 赤ワイン オーストラリアワイン ≫
¥ 8470
シャトー・レオヴィル・バルトン 2008年 サンジュリアン
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ジャン・ジャック・コンフュロン ニュイ・サン・ジョルジュ フルリエール 2020
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シャトー・ダルマイヤック[2015]【750ml】Chateau Darmailhac
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ピノ ネロ サンカバ [ 2019 ] ヴィーニ フランケッティ ( 赤ワイン ) [S]
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シャトー ラボー プロミ[2018]【750ml】Chateau Rabaud-Promis
¥ 8470
ドメーヌ ポール マス クロード ヴァル 赤 750ml瓶 x 12本ケース販売 (フランス) (赤ワイン) (ミディアム) (MO)
¥ 8470
ドメーヌ ポール マス クロード ヴァル 白 750ml瓶 x 12本ケース販売 (フランス) (白ワイン) (やや辛口) (MO)
¥ 8470
スペシャル クラブ ヴィンテージ グラン クリュ 2015 ペルトワ モリゼ 750ｍｌ 発泡白 よりどり6本から送料無料
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ヴォーヌ・ロマネ ヴィエイユ・ヴィーニュ 2013年 ロベール・シリュグ
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フランソワ コンフュロン ジャンドル ヴォーヌ ロマネ[2020]【750ml】Fran〓ois Confuron-Gindre Vosne Roman〓e
¥ 8470
サントリー サンタ バイ サンタ カロリーナ スパークリング ブリュット (白) 750ml瓶 x 12本ケース販売 (チリ) (辛口) (スパークリングワイン) (SU)
¥ 8470
シャトー・カノン・ラ・ギャフリエール [2013]【750ml】Chateau Canon La Gaffeliere
¥ 8470
ラ・クロワ・ド・ボーカイユ バイ・ジェイド・ジャガー[2006]【750ml】La Croix de Beaucaillou By Jade Jagger
¥ 8470
落札価格8470円
716 入札履歴
終了
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