『クリストム ヴィンヤーズ ピノノワール ルイーズ ヴィンヤード [2009] ≪ 赤ワイン オレゴンワイン ≫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 30分に出品され04月01日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※画像は別ヴィンテージとなっております。



原語表記： Cristom Vineyards Pinot Noir Louise Vineyard[2009]

タイプ： 赤ワイン

生産地： アメリカ / オレゴン / ウィラメットヴァレー / エオラアミティーヒルズ

品種： ピノノワール