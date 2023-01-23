お歳暮 2023 お歳暮ギフト 国産 鰻 プレミアムセット うなぎのかば焼き 鰹のたたき 土佐料理 司 土佐料理司 ご挨拶 ギフト お家グルメ (006083)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【名称】

プレミアムセット

【内容量】

鰹のたたき【1節 320g以上/2〜4人前】

ゆずポン酢【300ml ×１本】

薬味

三代目 天の鰻 蒲焼き【1尾 130g×2尾】

三代目 天の鰻 たれ【20cc×2袋】

うなぎ 茶漬け（うなぎ・ダシ・薬味付）1人前【2袋】





【賞味期限】

発送日より冷凍で30日 ※外箱左側面に記載

【保存方法】

冷凍

※商品到着後なるべく早くお召し上がりください。

※器は商品に含まれません。



【販売者】株式会社土佐料理司

781-5103

高知県高知市 大津乙1910-19

088-866-1411

【配送】冷凍便配送



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