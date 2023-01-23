『お歳暮 2023 お歳暮ギフト 国産 鰻 プレミアムセット うなぎのかば焼き 鰹のたたき 土佐料理 司 土佐料理司 ご挨拶 ギフト お家グルメ (006083)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 02分に出品され04月04日 18時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【名称】
プレミアムセット
【内容量】
鰹のたたき【1節 320g以上/2〜4人前】
ゆずポン酢【300ml ×１本】
薬味
三代目 天の鰻 蒲焼き【1尾 130g×2尾】
三代目 天の鰻 たれ【20cc×2袋】
うなぎ 茶漬け（うなぎ・ダシ・薬味付）1人前【2袋】
【賞味期限】
発送日より冷凍で30日 ※外箱左側面に記載
【保存方法】
冷凍
※商品到着後なるべく早くお召し上がりください。
※器は商品に含まれません。
【販売者】株式会社土佐料理司
781-5103
高知県高知市 大津乙1910-19
088-866-1411
【配送】冷凍便配送
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落札価格8470円
2 入札履歴
終了
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