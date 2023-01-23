『【送料無料】バランタイン 17年 トリビュートリリース 700ml 48度【カタログ掲載品】【他商品同時購入不可】【代金引換決済不可】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 18分に出品され03月22日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国：スコットランド、内容量700ml、アルコール度数：48.0%、保存方法：常温

商品番号:0009411547111

通常のバランタイン17年とは異なり、トリビュートリリースは独自の製法を採用。贅沢な原酒を使用したユニークな味わいのウィスキーです。