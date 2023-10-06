『グレンスコシア 11年 フェスティバル エディション 2023 正規品 54.7度 700ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 15時 27分に出品され03月08日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
毎年5月に開かれる「キャンベルタウンモルトフェスティバル」に合わせて、グレンスコシア蒸溜所がリリースしている特別なボトルです。
今年のボトルは蒸溜所のハウススタイルのライトリーピーテッド原酒をホワイトポート樽で12ヶ月間フィニッシュ。
キャンベルタウンらしい潮とほのかなスモーク、スパイシーさのある果樹園の果物。
箱にあるQRコードからは特別な「ウイスキーエクスペリメント」も体験できます。
登録日：20231006
【ワイン樽★ねっとりとしたプルーン、甘くクリーミー】トーモア 2002 14年 G&Mプライベートコレクション 45％ 700ml
¥ 8470
【4リリースの1stボトル★海を思わせる味わいでオイリー。塩とフルーツが心地よく響き合う】ボウモア VAULT Edition ファーストリリース 51.5％ 700ml
¥ 8470
ウイスキー キルホーマン 4年 2010 バーボンバレル カスクストレングス 59.4度 700ml シングルモルト 洋酒 whisky
¥ 8470
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¥ 8470
ウイスキー グレンファークラス・カスクストレングス12年バッチ4 57.6度 700ml 正規品_あすつく対応 シングルモルト 洋酒 whisky
¥ 8470
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¥ 8470
ウイスキー テーレンペリ・キュロ（クロ） 40度 500ml 洋酒 whisky
¥ 8470
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¥ 8470
〇〇【北海道内限定発送】 NIKKA WHISKY ニッカウイスキー The Blend of Nikka ザ ブレンド オブ ニッカ ジャパニーズ ウイスキー 古酒 未使用 未開栓
¥ 8470
〇〇 LAGAVULIN ラガヴーリン LAGAVULIN ラガヴーリン 16年 シングルモルト ウイスキー 700ml 43% 未使用 未開栓
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〇〇 LAGAVULIN ラガヴーリン アイラ シングルモルト 未使用 未開栓
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〇〇【北海道内限定発送】 NIKKA WHISKY ニッカウイスキー フォーチューン FORTUNE80 760ml 43% ウィスキー特級 古酒 未使用 未開栓
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〇〇 MARTELL マーテル コルドン ノワール ナポレオンNAPOLEON コニャック ブランデー 700ml 未使用 未開栓
¥ 8470
ウイスキー ヘンプ・スパロー ウエストポート1997/18年 51.2度 700ml シングルモルト 洋酒 whisky
¥ 8470
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¥ 8470
▼▼【北海道内限定発送】 NIKKA ニッカ ウイスキー ジャパニーズウイスキー 竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル 700ml 未使用 未開栓
¥ 8470
▼▼【北海道内限定発送】 SUNTORY サントリー ジャパニーズウイスキー HIBIKI 響 ハーモニー 700ml 未使用 未開栓
¥ 8470
▼▼ スコッチウイスキー クレンモーレンジ10年 旧ラベル 旧ボトル 750ml 未使用 未開栓
¥ 8470
落札価格8470円
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終了
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