『グレンスコシア 11年 フェスティバル エディション 2023 正規品 54.7度 700ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 15時 27分に出品され03月08日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 毎年5月に開かれる「キャンベルタウンモルトフェスティバル」に合わせて、グレンスコシア蒸溜所がリリースしている特別なボトルです。

今年のボトルは蒸溜所のハウススタイルのライトリーピーテッド原酒をホワイトポート樽で12ヶ月間フィニッシュ。

キャンベルタウンらしい潮とほのかなスモーク、スパイシーさのある果樹園の果物。

箱にあるQRコードからは特別な「ウイスキーエクスペリメント」も体験できます。





登録日：20231006