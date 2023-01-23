『ブラック&ホワイト Black&White メンズ 長袖ダイヤ柄胸ポケット付薄手ポロシャツ ゴルフウェア (アウトレット50%OFF)半額 通常販売価格:24200円【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 18時 10分に出品され05月03日 18時 10分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブランド:ブラック＆ホワイト
・メーカー:ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社
・カラー:グレー ネイビー(紺) ホワイト(白)
・素材
本体:綿55% ポリエステル45％
衿・別布:綿100％
袖口:綿89％ ナイロン11％
・サイズ(タグ表示サイズ)
M:チェスト88〜96cm 身長165〜175cm
L:チェスト96〜104cm 身長175〜185cm
LL:チェスト104〜112cm 身長175〜185cm
・機能性
快適ドライ(吸水速乾性)
長袖ダイヤ柄胸ポケット付薄手ポロシャツ
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落札価格8470円
164 入札履歴
終了
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