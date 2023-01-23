『ブラック&ホワイト Black&White メンズ 長袖ダイヤ柄胸ポケット付薄手ポロシャツ ゴルフウェア (アウトレット50%OFF)半額 通常販売価格:24200円【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 18時 10分に出品され05月03日 18時 10分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブランド:ブラック＆ホワイト

・メーカー:ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社

・カラー:グレー ネイビー(紺) ホワイト(白)

・素材

本体:綿55% ポリエステル45％

衿・別布:綿100％

袖口:綿89％ ナイロン11％

・サイズ(タグ表示サイズ)

M:チェスト88〜96cm 身長165〜175cm

L:チェスト96〜104cm 身長175〜185cm

LL:チェスト104〜112cm 身長175〜185cm

・機能性

快適ドライ(吸水速乾性)



長袖ダイヤ柄胸ポケット付薄手ポロシャツ



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