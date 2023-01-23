ステューシー ハーフパンツ STUSSY メンズ Big Basic Water ( stussy short trunk トランク ショートパンツ 水陸両用 水着 113156 USAモデル 正規 )【お歳暮】

商品情報

ステューシー ハーフパンツ STUSSY メンズ Big Basic Water ( stussy short trunk トランク ショートパンツ 水陸両用 水着 113156 USAモデル 正規 )



ステューシー(STUSSY)2023Summerより夏の新作アイテムがリリース！



タウンユースはもちろん、ビーチや川、プール等のレジャーシーンでもお使い頂ける水陸両用ショーツ！



耐水性＆水捌けに優れたインナーブリーフ付きのナイロンBODY、左足に大きくプリントされたお馴染みのストックロゴ、そして、小慣れた雰囲気とリラックス感を与えてくれる膝上丈のワイドシルエットも見逃せない！



ポケットは合計3個。ウエストにはドローコードを装備。



完売必至の新作アイテムのご紹介だけに、お見逃しなく！



素材・注意点について

表地：ナイロン100％

裏地：ポリエステル100％



※ウエストはゴムの為、5〜10cm程度は伸びます。



生産国について

グアテマラ



サイズについて

モデルは身長170cmでサイズMを着用。



サイズ:ウエスト(cm)×股下(cm)×総丈(cm)×わたり(cm)×裾幅(cm)

S:76×17×43×36×33

M:80×18×45×37×34

L:86×19×46×39×35

XL:94×19×48×41×37

XXL:100×20×51×42×38