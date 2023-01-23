『ステューシー ハーフパンツ STUSSY メンズ Big Basic Water ( stussy short trunk トランク ショートパンツ 水陸両用 水着 113156 USAモデル 正規 )【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 01時 34分に出品され03月31日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ステューシー ハーフパンツ STUSSY メンズ Big Basic Water ( stussy short trunk トランク ショートパンツ 水陸両用 水着 113156 USAモデル 正規 )
ステューシー(STUSSY)2023Summerより夏の新作アイテムがリリース！
タウンユースはもちろん、ビーチや川、プール等のレジャーシーンでもお使い頂ける水陸両用ショーツ！
耐水性＆水捌けに優れたインナーブリーフ付きのナイロンBODY、左足に大きくプリントされたお馴染みのストックロゴ、そして、小慣れた雰囲気とリラックス感を与えてくれる膝上丈のワイドシルエットも見逃せない！
ポケットは合計3個。ウエストにはドローコードを装備。
完売必至の新作アイテムのご紹介だけに、お見逃しなく！
素材・注意点について
表地：ナイロン100％
裏地：ポリエステル100％
※ウエストはゴムの為、5〜10cm程度は伸びます。
生産国について
グアテマラ
サイズについて
モデルは身長170cmでサイズMを着用。
サイズ:ウエスト(cm)×股下(cm)×総丈(cm)×わたり(cm)×裾幅(cm)
S:76×17×43×36×33
M:80×18×45×37×34
L:86×19×46×39×35
XL:94×19×48×41×37
XXL:100×20×51×42×38
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落札価格8470円
500 入札履歴
終了
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