『アシックス asics Jr.NEOREVIVE M-S A 右投用 左投用 3124A273 001 ブラック キッズ 少年野球 軟式グラブ グローブ ジュニア 練習 試合 右利き 左利き 野球【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 54分に出品され03月14日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 従来のモデルよりもより柔らかく、手に馴染みやすいことを特徴とした特殊皮革を採用。すぐに練習で、試合で使用したいユーザーにお勧めのグラブ。※スチーマーの使用はご遠慮ください。

・J.S.B.Bルール対応。・ラベル：ウレタン/Yゴールド。

素材：天然皮革、合成皮革 管理code：99997977