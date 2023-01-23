『FENCHILIN 化粧鏡 女優ミラー ハリウッドミラー 壁掛け/卓上両用 USBポート付き 三色照明モード 明るさ調節可能 14個LED電【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 21時 23分に出品され04月12日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FENCHILIN 化粧鏡 女優ミラー ハリウッドミラー 壁掛け/卓上両用 USBポート付き 三色照明モード 明るさ調節可能 14個LED電



【商品説明】

・10倍拡大鏡 吸盤式10倍拡大鏡付きなので、毛穴の状態やアイラインのズレもチェックでき、肌の細やかい状況とスキンケアをしっかり把握します。視力が低下して見えづらい方に、メガネがなくてもメイクできます、メイクも便利です。

・14個LEDライト 化粧ミラー 14個高輝度LED電球が搭載され、本当の自分を映す、ムラなく顔全体を均一に照らすことができます。ご注意：このモデルにはBluetooth機能は付属していません。

・三色無段階調光 穏やかなウォームライト(電球色)と太陽光に近い自然なナチュラルライト（昼白色）と清々しい爽やかなクールライト(昼光色)を選択できます。また、長押しすると、自由に明るさを



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 53.40 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 5.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。