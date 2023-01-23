『ジャン ポール ゴルチェ スキャンダル ア パリ EDT・SP 30ml 香水 フレグランス SCANDAL A PARIS JEAN PAUL GAULTIER【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 20時 02分に出品され03月19日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 あすつく



2019年に発売されたレディス香水です。香りは、フルーティー・フローラル・スウィートの香調がベース。オリジナルからパチョリを抜いたようなテイストにしあげられております。トップはペア(洋ナシ)など。ミドルはジャスミンなど。ラストはハニーなど。オリジナルのマイナー・チェンジという印象で、よりシンプルなのであつかいやすくはあるかもしれません。オー・ド・トワレ(EDT)ですが、そこそこ濃くてロングラスティングなところも好ポイントです。秋冬のシーズンのプライヴェートなシーンであれば、デイタイムでもマッチするでしょう。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ジャン ポール ゴルチェ スキャンダルアパリ オーデトワレ スプレータイプ 30ml ] 英語名[ JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL A PARIS EAU DE TOILETTE SPRAY ]