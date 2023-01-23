『クヴォン・デ・ミニム ボタニカルコロン アクアミニム 100mL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 20時 39分に出品され03月09日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
さわやかなシトラスの香りに、リツェアのフレッシュな香りが重なります。100％ヴィーガン処方。
容量：100mL
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落札価格8470円
862 入札履歴
終了
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