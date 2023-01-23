『TOCCA（トッカ） TOCCA オードパルファムマヤの香り 50ml【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 21時 16分に出品され03月16日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レリーフが施されたキャップと、ころんとした丸みのあるボトルが愛らしいオードパルファム。

いつまでもそばに置いておきたい、私だけの宝物。

ワイルドアイリスにブラックカラントが交わった香りは、マヤの強い性格を表しています。

ダマスクローズとジャスミンがパチュリハートとオークモスに合わさり、美しさの中に思慮深さが表現され、大胆さが優雅さに包まれる香り



容量：50ml

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