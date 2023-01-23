『【国内正規品】モンタル ウッド＆スパイス 50ml【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 03分に出品され03月22日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MONTALE Paris WOOD&SPICES EAU DE PARFUME



サンダルウッド、黒檀、ビャクダン、ベチパーに、カルダモンをブレンド。

インドを思わせるピリッとスパイシーでオリエンタルな香りです。

スパイシーな香りでありながら、肌に落ち着きやすい香りなので、

男女共に好印象を与えるので、フレグランスに困ったときに頼れる香りです。





フレグランスノート：サンダルウッド・ウード・ベチバー・インセンス

