『ツモリチサト キャリー tsumori chisato CARRY カモフラージュサファリ （グリーン）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 13時 19分に出品され04月16日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド商品番号】57575 7 / 【ブランド名】tsumori chisato CARRY（ツモリチサト キャリー） / 【色】グリーン / 【素材】本革 / 【原産国】日本