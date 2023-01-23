『【富貴蘭用 楽鉢】１２６【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 57分に出品され03月31日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お手持ちの富貴蘭がワンランクアップ！外国の方へのプレゼントにもどうぞ。
三河本楽鉢 愛楽園製
Hydroponic Pods Kit: A＆B Plant Food for TILTOP Hydroponics Growing System＿並行輸入品
¥ 8610
Hydroponic Mason Jar Starter Kit (10-Piece Set); w/Painted Mason Jars， Net Pots， Rockwool， Clay Pebbles and Instructions＿並行輸入品
¥ 8610
12 PCS Replacement Grow Baskets and Grow Domes Compatible with AeroGarden， Hydroponics Garden Accessories Basket Seed Pods Set for Indoor ＿並行輸入品
¥ 8610
武州庵福茂 蕎麦釉丸三足 3号
¥ 8556
Dong Huang 50pcs Replacement Grow Baskets Seed Pods， Hydroponics Growing System Kit， Plant Growing Containers for Hydroponic＿並行輸入品
¥ 8540
50pcs Square Planting Sponges Replacement， Compatible with Square Hydroponic Sponges Root Growth Sponges for Hydroponics Seedling Starter ＿並行輸入品
¥ 8540
盆栽道具 矢床(やっとこ) No.S-2 (8902)
¥ 8470
盆栽 装飾 天然石 小 寄植えや枯山水に 幅約8-12cm 高さ約8-16cm 石山 岩山 添景 盆栽小物 置物 盆栽装飾品 大型 盆栽妙
¥ 8470
遍照台 特大角LL ４５ｘ６０ｃｍ（写真一番下）
¥ 8456
人気常滑作家 伝統工芸士 片岡秀峰作「秀峰紫泥手びねり南蛮丸鉢」
¥ 8400
50 Pack Grow Sponges， Plant Seeding Starters Sponges Hydroponics Supplies， Plant Growing Plugs Sponges Seeding Pods for Planting， Hydropon＿並行輸入品
¥ 8400
【秀峰】海鼠釉丸鉄鉢
¥ 8400
人気常滑作家 伝統工芸士 片岡黎鳳作「黎鳳緑釉窯変結晶切立下紐切足丸鉢」(8号)(25.0cm)
¥ 8400
加茂川石(台座付) 土坡 遠山 添景 添配 水石 盆石 鑑賞石
¥ 8400
古本正志 三彩釉蟹付変形鉢 3号
¥ 8400
古本正志 三彩釉蟹付変形鉢 3号
¥ 8400
古本正志 三彩釉剣木瓜下帯雲足鉢 5号
¥ 8400
古本正志 籠彫蛙付袋形雲足鉢 4.5号
¥ 8400
落札価格8470円
160 入札履歴
終了
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