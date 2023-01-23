『けやき 高級皿立て（小）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 33分に出品され03月19日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 けやき高級皿立（小）

サイズ：幅16×奥行17×高さ18cm（お皿の目安：直径24cm未満）

※商品の深さにより多少前後することもあります。

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