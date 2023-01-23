『ラスティー・トレリス Ｓ 2セット GX-95 コベントガーデン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 41分に出品され03月19日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 サイズ(cm)：W42 D2.5 H110 口径0材質：スチール

































商品カテゴリ ビバ建材通販 職人工房 インテリア コベントガーデン パネル・フェンス・ドア 花、ガーデニング その他花、ガーデニング

JANコード/ISBNコード 4571141587775

商品コード gx-95

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ ラスティー・トレリス

Ｓ

2セット

GX-95

コベントガーデン