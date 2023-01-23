『ヴェルデ・スタンドガゼボ 1セット GK-69 コベントガーデン【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 22時 29分に出品され03月28日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 サイズ(cm)：W22 Dなし H72 口径材質：スチール

































商品カテゴリ ビバ建材通販 職人工房 インテリア コベントガーデン 鉢・花瓶・造花 花、ガーデニング その他花、ガーデニング

JANコード/ISBNコード 4573166658768

商品コード gk-69

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ ヴェルデ・スタンドガゼボ

1セット

GK-69

コベントガーデン