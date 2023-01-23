『ヴェルデ・スタンドガゼボ 1セット GK-69 コベントガーデン【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 22時 29分に出品され03月28日 22時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(cm)：W22 Dなし H72 口径材質：スチール
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573166658768
商品コード
gk-69
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落札価格8470円
851 入札履歴
終了
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