『植木鉢 プラスチック おしゃれ アーバンプランツポット マーブル φ38cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 20時 26分に出品され03月04日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
豊かな表情と発色のきれいなアーバンプランツポット。
ひとつひとつ柄が異なるから、より自然なテクスチャーをお楽しみいただけます。
お庭はもちろん、室内にも取り入れやすいリサイクル素材。肉厚で丈夫な素材感もポイント。
同色のソーサーとのセットです
【サイズ】約直径38×高さ39.5cm
【素材】プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
【原産国】中国
【仕様】底穴あり
※製造上、色ムラ・色あせ・模様の出かたに個体差があります。
※入荷時期および個体によって色、柄、サイズ、形状が多少異なる場合がございます。
受け皿付き 可愛い 鉢 ポット 庭 ガーデニング ガーデン 雑貨
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落札価格8470円
993 入札履歴
終了
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