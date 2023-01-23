『クリスマス Xmas asca パインコーンガーランド 自然素材使用 造花 AX69517【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 20時 33分に出品され04月19日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様・規格：L180×W30cm



素材：ポリエチレン・自然素材



自然素材について：特性上、少々のパーツの取れ等が発生する場合がございます。また手作りの為、サイズ、色合い等にバラつきがございますことをご了承ください。



注意事項：花材・部品などの仕様・色などが時期により写真と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。