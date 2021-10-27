『【ナチュラルバスケット鉢カバー】シェフレラ 斑入り 8号【受け皿付】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 49分に出品され03月12日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品種名：シェフレラ（ホンコンカポック）
※こちらは「斑入り」の個体をお届けします。
分 類：ウコギ科シェフレラ属
学 名：Schefflera arboricola
《 サイズ 》
・全高：約115cm程度
・幅：約40cm程度
・鉢サイズ：8号
※写真と同等の規格の商品をお届けいたします。
樹形や葉のつき方には個体差がございます。
《 付属品 》
・ナチュラルバスケット鉢カバー
（直径約30cm 高さ約30cm）
※天然素材を使った手編み商品のため、サイズには多少の前後がございます。
・ココファイバー
・受け皿
《 ギフト対応 》
・ラッピング・カード無料
attention
※画像と同規格の個体を１つお届けします。
※表記サイズは目安です。季節などにより多少変動がございますので、あらかじめご了承ください。
※樹形等には個体差がございます。樹形などはお選びいただけませんので、ご了承ください。
※店舗の在庫状況によっては、ご希望の日時でのお届けがかなわない場合がございます。お急ぎの場合は、お電話にて在庫をご確認ください。
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落札価格8470円
434 入札履歴
終了
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