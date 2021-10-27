【ナチュラルバスケット鉢カバー】シェフレラ　斑入り　8号【受け皿付】【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

品種名：シェフレラ（ホンコンカポック）

※こちらは「斑入り」の個体をお届けします。

分 類：ウコギ科シェフレラ属

学 名：Schefflera arboricola



《 サイズ 》

・全高：約115cm程度

・幅：約40cm程度

・鉢サイズ：8号



※写真と同等の規格の商品をお届けいたします。

樹形や葉のつき方には個体差がございます。



《 付属品 》

・ナチュラルバスケット鉢カバー

（直径約30cm 高さ約30cm）

※天然素材を使った手編み商品のため、サイズには多少の前後がございます。

・ココファイバー

・受け皿



《 ギフト対応 》

・ラッピング・カード無料



attention

※画像と同規格の個体を１つお届けします。

※表記サイズは目安です。季節などにより多少変動がございますので、あらかじめご了承ください。

※樹形等には個体差がございます。樹形などはお選びいただけませんので、ご了承ください。

※店舗の在庫状況によっては、ご希望の日時でのお届けがかなわない場合がございます。お急ぎの場合は、お電話にて在庫をご確認ください。