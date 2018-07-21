『[21-18-7] 14.0 黒丹調 かえで花台 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 05分に出品され03月15日 22時 05分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【材 質】木質繊維(MDF)製

【塗 種】ウレタン塗装

【実 寸】42×28×5.1cm

【原産地】国産

【箱 種】ダンボール箱入

【箱 寸】44×30×6cm



【販売元】イナムラ物産 福島県会津若松市会津町



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