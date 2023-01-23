『造花 インテリア かわいい アーティフィシャルフラワー アレンジメント S-388【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 01分に出品され03月30日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アーティフィシャルフラワー（造花）使用

サイズ:W:18 D:18 H:22 (cm) W=（幅） Ｄ=（奥行き） H=（高さ）

主な使用造花：バラ・カーネーション



インテリアとしてはもちろん御祝い用にもぴったりの豪華な高級造花を使ったデザインアレンジメント



用途例：誕生日、結婚祝い、記念日、ギフト、プレゼント、贈り物、お見舞い、母の日、父の日、新築祝い、開店祝い、開業祝い、就職祝い、退職祝い、風水、インテリア、ディスプレイ



素材例： アートフラワー、シルクフラワー、造花、高級造花、アーティフィシャルフラワー、フェイクフラワー、インテリアフラワー、インテリアグリーン、フェイクグリーン



イメージ例： モダン、高級、豪華、セレブ、お洒落、デザイン