『プランター レチューザ ラウンド28 LE-7028 LECHUZA 底面給水 底面灌水 鉢【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 11時 48分に出品され03月06日 11時 48分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LECHUZA、底面灌水セット付きプランター、ROUND28。



レチューザは植物の管理で最も重要な、水の管理を簡単にしてくれます。

エコノミーはレチューザの高機能な底面灌水システムをそのまま採用し、塗装工程を省くことでコストの大幅な削減に成功したカジュアル感あるプランターです。

水管理の方法は簡単。植え替えから1ヶ月経過後は、給水シャフトからゲージ一杯まで、水を流し込むだけ。

根腐れを起こさないシステムが、植物を元気に育てます。

植物がどれだけ水を吸っているかはメモリを見るだけで分かりますから、土の乾き具合を気にする必要もなく、表面の土を化粧石などでデザインすることも可能です。



サイズ：直径28×高さ26cm

重量：1.8kg

土容量：9.0L

水容量：2.0L

クレイ量：1.0L



ストーングレイ(LE-7028SG)、ナツメグ(LE-7028NM)、ホワイト(LE-7028W)、サンドブラウン(LE-7028SD)からお選びください。



関連ワード：観葉植物の水/レチューザ/LECHUZA/ラウンド28/ROUND28/LE-7028SG/LE-7028-NM