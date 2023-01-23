『ココスフレッシュ 業務用 生け花 野菜 果物 鮮度 長持ち 防菌 防腐 防カビ メーカー直販ストア 後藤 GOTO オリジナル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 03分に出品され03月31日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名 ココスフレッシュ 業務用

サイズ／約10.8×25.3×1.2cm

内容量／40g

材質／ニッケルパラジウム触媒活性炭〔NiPd〕 袋：紙 容器：ポリプロピレン、ポリエチレン 吊下げ用バンド：ナイロン

重量／約85g

付属品／吊下げ用バンド、交換予定日シール

使用期間目安／約2年

対応容量目安／1個で業務用冷蔵庫〜1000L、生花用冷蔵ショーケース〜5000Lの容量まで

実用新案登録／第3194067号

日本製

JAN：4964934835397

※脱臭効果はありません。