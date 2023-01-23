『観葉植物 パキラ 発財樹 8号鉢 黒丸鉢 受け皿付き セラアート鉢 白化粧石 高さ90〜120cm程度 中型 大型 インテリアグリーン ギフト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 52分に出品され03月26日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カイエンナッツ 原種

インテリア性に優れたセラアート仕様です。黒丸プラ製で受け皿付きです。白石のマルチングが施してあります。

ラッピングは出来ません。リボンのみとなります。

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ 観葉植物

パキラ

発財樹

8号鉢

黒丸鉢

受け皿付き

セラアート鉢

白化粧石

高さ90〜120cm程度

中型

大型

インテリアグリーン

ギフト