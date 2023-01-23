『国産伊勢砂利 3分 (9?12mm) 40kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 50分に出品され03月24日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国産伊勢砂利 3分 (9?12mm) 40kg



【商品説明】

・3分 (9～12mm)

・国産 (三重県)



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。