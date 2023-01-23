『信楽焼 古陶 水盤 12号【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 02分に出品され03月15日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品カテゴリ 炭天 信楽焼 水盤 花、ガーデニング 盆栽、苔玉 水盤

商品コード 10004631