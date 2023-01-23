『信楽焼 古陶 水盤 12号【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 02分に出品され03月15日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品カテゴリ
商品コード
10004631
信楽焼 水盤 花器 15号 緋色 青ガラス流し 長角 陶器 池坊 嵯峨御流 生け花 華道用 花瓶 ギフト 信楽焼き 在庫数限り あすつく
¥ 8400
銀彩中青磁小判水盤 15号（信楽焼き・陶器・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・つぼ・水盤・フラワーベース・生け花・アレンジ・華道・Ｉ）
¥ 8330
銀彩中青磁小判水盤 15号（信楽焼き・陶器・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・つぼ・水盤・フラワーベース・生け花・アレンジ・華道・Ｉ）
¥ 8330
窯肌変形小判水盤 16号（信楽焼き・陶器・花瓶・花入れ・花器・壺・壷・つぼ・水盤・フラワーベース・生け花・アレンジ・華道・Ｉ）
¥ 8330
水石 「揖斐川石」 盆石 天然石 すいせき 台座付き 現品限り
¥ 8555
水石：八瀬石【現品】*資材 やせ
¥ 8470
シュートブーツ★ メンズ 24.5~27.0cm ダークブラウン ツーリングブーツ ライディングブーツ ライダースブーツ 防寒 シュート サイズ豊富
¥ 8576
盆栽入門お手入れ5点セット
¥ 8531
盆栽入門お手入れ10点セット
¥ 8400
枯山水セット 三波石 大サイズ
¥ 8610
送料無料(伊予路園) 草盆栽/姫雪の下（さざれ石、自然石付）【母の日ギフト】
¥ 8556
送料無料(草盆栽) ビロード姫石菖 ネジ花 石付(伊予路園)【母の日ギフト】
¥ 8556
【富貴蘭用 楽鉢】１２６
¥ 8470
【日本春蘭】守門山（すもんざん）/ 花 蘭 東洋蘭 春蘭
¥ 8470
可憐に咲き 薄紫の藤盆栽 贈り物にも最適 藤盆栽
¥ 8257
盆栽道具：山形印 盆栽道具：短刀片手刈込鋏 220ｍｍ*資材
¥ 8624
Hydroponic Pods Kit: A＆B Plant Food for TILTOP Hydroponics Growing System＿並行輸入品
¥ 8610
Hydroponic Mason Jar Starter Kit (10-Piece Set); w/Painted Mason Jars， Net Pots， Rockwool， Clay Pebbles and Instructions＿並行輸入品
¥ 8610
落札価格8470円
776 入札履歴
終了
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