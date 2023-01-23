『九谷焼 花器/花瓶 6号花瓶 翡翠【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 21時 51分に出品され03月25日 21時 51分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：縦9cm横16.5cm高19cm
生産地：日本
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注） 表示寸法に関しましては多少の誤差及び色の差異は考慮して頂くようお願い致します。
※商品の出荷について※
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落札価格8470円
210 入札履歴
終了
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