『特選庭木：獅子頭もみじ（ししがしらもみじ） 現品限り* 樹高：約70ｃｍ 佐川急便発送！【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 00分に出品され03月29日 22時 00分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹種：獅子頭もみじ（ししがしらもみじ）
落葉高木
撮影日：7月
＊写真の現品商品のお届けとなります。
＊大型配送のため代金引換でのお支払い、配送日時のご指定ができません。
＊北海道、沖縄、離島への配送はできません。ご了承ください。
＊季節により状態は異なります。ポットの材質などは予告なく変更される場合がございます。
サイズ
ポット：約24ｃｍ 樹高：70ｃｍ 幅：60ｃｍ
エゴノキ 単木 1.2m 露地 苗
¥ 8470
コデマリ 1.2m 露地 苗
¥ 8470
エゴノキ 株立ち 1.2m 露地 苗
¥ 8470
庭木：シラキ 白木 しらき* 樹高120ｃｍ 佐川急便発送
¥ 8400
富士絞り ミツバツツジ 約H80cm
¥ 8400
オトコヨウゾメ 株立ち 樹高1.2〜1.5m前後(根鉢含まず) 単品
¥ 8400
特撰庭木：赤花ミツマタ（三又）大株 樹高：約60ｃｍ *佐川急便発送
¥ 8400
タイワンモミジ（ポリシャス） 8号 観葉植物 ポリシャス 台湾モミジ もみじ 鉢植え 販売 送料無料 インテリア 贈り物 ギフト お誕生日 記念日 開店祝い
¥ 8386
コブシ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット こぶし 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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アジサイ アナベル 樹高0.3m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木
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ヤマボウシ（山法師） 単木 樹高1.5m前後 露地苗 シンボルツリー 落葉樹
¥ 8351
カツラ（桂） 単木 樹高1.5m前後 露地苗 シンボルツリー 落葉樹
¥ 8351
カエデ（楓）/トウカエデ（唐楓） 樹高1.5m前後 露地苗 シンボルツリー 落葉樹
¥ 8351
桜（サクラ）/ソメイヨシノ（染井吉野） 樹高1.5m前後 ポット苗 シンボルツリー 落葉樹
¥ 8351
クヌギ（椚） 単木 樹高1.5m前後 ポット苗 シンボルツリー 落葉樹
¥ 8351
クヌギ 樹高0.8m前後 10.5cmポット (30本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 山林苗 目隠し 木
¥ 8330
エゴノキ（15本セット） 樹高1.0m前後 10.5cmポット えごのき エゴの木 白い清楚な花が、枝いっぱいに咲く木 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 8316
落札価格8470円
913 入札履歴
終了
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