『【バスケット鉢カバー/ミックス】アンスリウム・フーケリー 7号【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 41分に出品され03月19日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品種名：アンスリウム・フーケリー
学 名：Anthurium hookeri
分 類：サトイモ科アンスリウム属
《 サイズ 》
・全高:約100cm前後
・最大幅:約95cm前後
・鉢サイズ：7号（口径約21cm）
※写真と同等の規格の商品をお届けいたします。
樹形や葉のつき方には個体差がございます。
《 付属品》
・バスケット鉢カバー/ミックス
・ココファイバー
・受け皿
※鉢カバーの中に入れてお届けします。
《 ギフト対応 》
・ラッピング・カード無料
attention
※画像と同規格の個体を１つお届けします。
※表記サイズは目安です。季節などにより多少変動がございますので、あらかじめご了承ください。
※樹形等には個体差がございます。樹形などはお選びいただけませんので、ご了承ください。
※店舗の在庫状況によっては、ご希望の日時でのお届けがかなわない場合がございます。お急ぎの場合は、お電話にて在庫をご確認ください。
マイナスイオン サンセベリア (トラオノ) １０号鉢 黒丸鉢 受け皿付き セラアート鉢 白石マルチング 【観葉植物】送料無料
¥ 8470
観葉植物 シュロチク 8号鉢 かご・受け皿付き
¥ 8470
おしゃれ 観葉植物：リプサリス ラムローサ*7号 吊り鉢GRN
¥ 8470
【現品】アガベ・アテナータ ボーチンブルー 6号 黒鉢 (1)
¥ 8470
【ナチュラルバスケット鉢カバー】フィカス ベンガレンシス 8号 曲がり【受け皿付】
¥ 8470
【現品】アガベ・アテナータ ボーチンブルー 6号 黒鉢 (3)
¥ 8470
【現品】ユッカ・グロリオサ・バリエガータ 8号 白鉢 (5)
¥ 8470
おしゃれ 観葉植物：スキンダプサス トレビー シルバー*オオシラフカズラ Scindapsuspictus Trebie 8号 吊り鉢
¥ 8470
【現品】ユッカ・グロリオサ・バリエガータ 8号 白鉢 (9)
¥ 8470
おしゃれ 観葉植物：フィロデンドロン バーキン*7号 プラポット
¥ 8470
観葉植物 鉢花 苗：ヘテロフィル エリシフォリア*5号 Petrophile ericifolia
¥ 8470
東北花材 人工樹木/インテリアグリーン ポトスブッシュ 90240
¥ 8470
東北花材 人工樹木/インテリアグリーン ポトスブッシュ 90240
¥ 8470
【現品】ロべ/フェニックス・ロベレニー 8号 1本立 (1)
¥ 8470
【現品】フィカス・ベンガレンシス 8号 曲がり 紺鉢 (1)
¥ 8470
パキラ 7号【クレイポット ボール鉢カバー付き/グレー】
¥ 8470
観葉植物 おまかせ6号鉢 2個セット 黒角鉢皿付
¥ 8470
観葉植物 パキラ 8号 バスケット鉢カバー付 花言葉カード付
¥ 8470
落札価格8470円
11 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！