『【バスケット鉢カバー/ミックス】アンスリウム・フーケリー 7号【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 41分に出品され03月19日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品種名：アンスリウム・フーケリー

学 名：Anthurium hookeri

分 類：サトイモ科アンスリウム属



《 サイズ 》

・全高:約100cm前後

・最大幅:約95cm前後

・鉢サイズ：7号（口径約21cm）

※写真と同等の規格の商品をお届けいたします。

樹形や葉のつき方には個体差がございます。





《 付属品》

・バスケット鉢カバー/ミックス

・ココファイバー

・受け皿

※鉢カバーの中に入れてお届けします。





《 ギフト対応 》

・ラッピング・カード無料



attention

※画像と同規格の個体を１つお届けします。

※表記サイズは目安です。季節などにより多少変動がございますので、あらかじめご了承ください。

※樹形等には個体差がございます。樹形などはお選びいただけませんので、ご了承ください。

※店舗の在庫状況によっては、ご希望の日時でのお届けがかなわない場合がございます。お急ぎの場合は、お電話にて在庫をご確認ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ 【バスケット鉢カバー/ミックス】アンスリウム・フーケリー 7号