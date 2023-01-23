『コベントガーデン アイアン・シャロートレーハング 3点セット GK-64【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 00分に出品され04月09日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ L：直径27ｘ高さ64cm（トレーサイズ 直径26ｘ深さ6cm）

Ｍ：直径23ｘ高さ53cm（トレーサイズ 直径22.5ｘ深さ6cm）

Ｓ：直径20ｘ高さ48cm（トレーサイズ 直径19ｘ深さ6cm）

材質 スチール

耐荷重 各2kg