『コベントガーデン アイアン・シャロートレーハング 3点セット GK-64【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 00分に出品され04月09日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ L：直径27ｘ高さ64cm（トレーサイズ 直径26ｘ深さ6cm）
Ｍ：直径23ｘ高さ53cm（トレーサイズ 直径22.5ｘ深さ6cm）
Ｓ：直径20ｘ高さ48cm（トレーサイズ 直径19ｘ深さ6cm）
材質 スチール
耐荷重 各2kg
花台 平板 黒丹調 20号 木製飾り台 国産品
¥ 8470
【選べる特典付】 ラダーラック 立て掛け ガーデンラック ウエストビレッジトーキョー ノップ ラダー ラック トール WEST VILLAGE TOKYO KNOP LADDER RACK TALL
¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8470
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¥ 8462
タカショー プランター ベジテラスプランター ナチュラルウッド WSP-05N 鉢 植木鉢 木製 野菜 花
¥ 8457
フラワースタンド 5段 幅78 奥行42 高さ151 花台 プランターラック ガーデンラック 天然木 パイン材 パインラック 木製 棚
¥ 8456
フラワーボードスタンド150 FBS-150(20個セット) 幅22.7cm×奥行2cm×高さ16.5cm アルミ製 園芸用品 ガーデン ガーデニング 庭 本宏製作所
¥ 8455
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¥ 8455
紀州のぬりもの 花台 クリ台 12号 黒檀調 22-90-8B 花台座 フラワースタンド アンティーク 床の間 おしゃれ
¥ 8455
フラワースタンド ガーデンラック キャスター付き ベランダ 3段 屋外 室内 簡単組み立て ガーデニング 花棚 盆栽棚 錆びない 耐腐食性 園芸ラック 多機能
¥ 8450
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¥ 8449
グリーンベース 丸太型 高さ53cm おしゃれ 木製 天然木 花台 飾り棚 鉢置き台 プランタースタンド 植木鉢台 台座 プランターベース
¥ 8449
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¥ 8449
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2022最新バージョンプランタースタンド フラワースタンド ガーデンラック 5段 花台 園芸ラック 花棚 植物棚 組み立て式 室内? 幅43
¥ 8447
フラワースタンド ベランダ ガーデンラック花台キャスター付き 簡単組み立て 錆びない 耐腐食性 耐湿性 ガーデニング 棚 プランタースタンド 耐荷重
¥ 8439
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¥ 8439
落札価格8470円
212 入札履歴
終了
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