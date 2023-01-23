『プランタースタンド 北欧 おしゃれ 大型 オーナメント オブジェ マグネシアコラム リース 幅30×奥行30×高さ50cm 1台単位 ガラスファイバー 石膏 レジン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 20時 19分に出品され04月21日 20時 19分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エントランスや店舗前などで多くの人々とのコミュニケーションガーデニングとして
素敵な演出効果を得ることが出来る植栽に良く似合うプランタースタンドです
寄せ植えやお気に入りの植栽を素敵な引き立て役に…
プランターを置くスタンド以外にもオーナメントやオブジェ
お気に入りの小物を飾る物としても…
個人宅のガーデニングアイテム
集合住宅のエントランスの素敵な植栽オブジェとして
店舗の入り口の装飾に…
カフェの店内での植栽の飾りスタンドとして…
屋外に限らずインテリアの植栽プランターでも…
ヨーロッパのエーゲ海の青と見え上げる青空と白い雲
そこに歴史深く佇むパルテノン神殿の柱の様な雰囲気の鉢置き台です
リースの模様を持ったプランタースタンド
サイズ：幅300×奥行300×H500mm
材質：ガラスファイバー 石膏 レジン
重量（kg)：6
底穴あり
色：
色むらや個体差が御座います
予めご了承下さいます様お願い致します
納期：1週間程度
（MMP16-22）
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6個入り コーナーラック3段 ナチュラル フラワースタンド プランタースタンド ガーデンラック フラワーラック 花台 折りたたみ 玄関先 屋外 室内 園芸
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落札価格8470円
631 入札履歴
終了
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