プランタースタンド 北欧 おしゃれ 大型 オーナメント オブジェ マグネシアコラム リース 幅30×奥行30×高さ50cm 1台単位 ガラスファイバー 石膏 レジン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

エントランスや店舗前などで多くの人々とのコミュニケーションガーデニングとして

素敵な演出効果を得ることが出来る植栽に良く似合うプランタースタンドです



寄せ植えやお気に入りの植栽を素敵な引き立て役に…



プランターを置くスタンド以外にもオーナメントやオブジェ

お気に入りの小物を飾る物としても…



個人宅のガーデニングアイテム

集合住宅のエントランスの素敵な植栽オブジェとして

店舗の入り口の装飾に…

カフェの店内での植栽の飾りスタンドとして…



屋外に限らずインテリアの植栽プランターでも…



ヨーロッパのエーゲ海の青と見え上げる青空と白い雲

そこに歴史深く佇むパルテノン神殿の柱の様な雰囲気の鉢置き台です



リースの模様を持ったプランタースタンド



サイズ：幅300×奥行300×H500mm

材質：ガラスファイバー 石膏 レジン

重量（kg)：6

底穴あり

色：

色むらや個体差が御座います

予めご了承下さいます様お願い致します

納期：1週間程度



（MMP16-22）