『ファイバークレイ ペンタゴン stem 軽量 頑丈 モダン 懸崖8号鉢【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 08時 40分に出品され04月14日 08時 40分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ファイバークレイ ペンタゴン 内容 本体×1 素材 ファイバークレイ サイズ W41/D41/H37ｃｍ

inW35/d35重量6.8kg その他 底穴あり



※色に個体差が見られる商品です。在庫のお色に関しまして、お気軽にお問合せください。



ファイバークレイでつくられたペンタゴン（五角形）のかたちをしたユニークな植木鉢

その特徴あるフォルムが個性的な空間を演出すること間違いなしです







底穴が確保されていて、そののまま植物を植えこむことができます

鉢カバーとしての使い勝手もかなりよさそうです！



マットなグレー色はモダンで和、洋を問わずどんなインテリアにもなじみそう！テラコッタ鉢などに比べて、

耐衝撃性が強く比較的軽量（6.8ｋｇ）に作られています！











※セメントにグラスファイバーを混ぜることで強度を上げています！

同サイズの陶器鉢や素焼き鉢に比べて軽量で扱いやすく、

ベランダや屋上といった場所での使用もおすすめです！







※ご使用になられる環境によっては、表面の色あせ（白華現象）やクラックなどが起こることがございます！サイズ違い（懸崖１０号鉢）はこちらから 商品カテゴリ ガーデニング日和 鉢・プランター 屋外向き鉢 花、ガーデニング 園芸用品 鉢、プランター 植木鉢

商品コード st-f98pent