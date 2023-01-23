『ボーナスストア10%！ セレクトバランス グレインフリー アダルトサーモン小粒 1才以上の成犬用 2.4kg ×2個セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 10時 04分に出品され04月27日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・良質なサーモンを第1番目の原材料として使用したたんぱく質が豊富な食事です。嗜好性に優れ健康な筋肉と身体を維持します。
・穀類不使用（グレインフリー）です。また心臓の健康維持のため、タウリンを配合しています。
・皮膚や被毛の健康維持のために、オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸と亜鉛を含んでいます。
・乳酸菌（EC-12）とオリゴ糖を配合しています。
歯と骨の健康維持
原材料名
サーモン、エンドウ豆、エンドウ豆プロテイン、サツマイモ、乾燥フィッシュ、タピオカ澱粉、ビール酵母、植物油、亜麻仁（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、酵母エキス、サーモンオイル（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、オリゴ糖、コンドロイチン、グルコサミン、クランベリーパウダー、L-カルニチン、乳酸菌（EC-12）、パン酵母(セレン源)、コエンザイムQ10
ビタミン類（A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン）
ミネラル類（ナトリウム、クロライド、リン、カルシウム、カリウム、亜鉛、銅、ヨウ素、コバルト、鉄タンパク質キレート、マンガン）
アミノ酸類（DL-メチオニン、タウリン）
酸化防止剤
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落札価格8470円
339 入札履歴
終了
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