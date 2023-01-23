『セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 1才以上 成犬用 6kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 17時 02分に出品され04月29日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セレクトバランス グレインフリー アダルト チキンは、1才以上の成犬の健康維持に必要な栄養をバランスよく含んでいます。

・良質なチキンを原材料の1番目に使用

・穀類アレルギーに配慮して、穀類不使用

・心臓の健康維持を助けるタウリン配合



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