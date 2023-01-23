『【送料無料・加盟店で利用可能ポイント１０倍進呈！！！】 セレクトバランス グレインフリー・アダルト チキン 1才以上の成犬用（小粒）６ｋｇ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 19分に出品され03月04日 04時 19分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原材料名



チキン、乾燥チキン、エンドウ豆、レンズ豆、ソラ豆、鶏脂、亜麻仁（オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源）、サツマイモ、ナチュラルフレーバー、乾燥ミルクプロテイン、タウリン、DL-メチオニン、フラクトオリゴ糖、クランベリー、グルコサミン、コンドロイチン、L-カルニチン、コエンザイムQ10、バチルス・コアグランス ビタミン類（A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン） ミネラル類（ナトリウム、クロール、カルシウム、亜鉛タンパク質キレート、硫酸鉄、マンガンタンパク質キレート、ヨウ素、銅タンパク質キレート、セレン、コバルト）

酸化防止剤（クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物）



保証成分

たんぱく質 30.0%以上

脂肪 12.0%以上

粗繊維 5.5%以下

灰分 8.0%以下

水分 10.0%以下

カルシウム 0.6%以上

リン 0.5%以上

メチオニン 0.3%以上



代謝エネルギー（ME） 359kcal/100g