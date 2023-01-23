『プエルト PUERTO フリーマンズ ネルシャツ 1 1h 2 2h 3 小型犬 犬服 トップス シャツ セレブ 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 40分に出品され03月24日 08時 40分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
細かいディティールにこだわったPUERTOのフリーマンズネルシャツです。
ブラック×レッドのタータンチェックに、背中のヨーク部分はブロックチェックのネル素材を使いました。
また、ボタンはマーブルネイビーのスナップボタンで着せやすい1枚です。
男の子にも安心なおしっこ避けボタンもついてます。
ポケットや裾回り、衿裏や袖口の裏地などダンガリー素材になってます。
サイズについて
1号:首回り:18.0cm 胴回り:29.0cm 着丈:17.5cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:9.5cm(脇下より)
1h:首回り:19.0cm 胴回り:32.0cm 着丈:19.0cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:10.5cm(脇下より)
2号:首回り:20.0cm 胴回り:34.0cm 着丈:20.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:11.0cm(脇下より)
2h:首回り:22.0cm 胴回り:38.0cm 着丈:22.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:12.0cm(脇下より)
3号:首回り:25.0cm 胴回り:42.0cm 着丈:23.5cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:13.0cm(脇下より)
素材について
ネル生地、ダンガリー
〇4営業日前後で発送
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落札価格8470円
57 入札履歴
終了
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