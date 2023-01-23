プエルト PUERTO フリーマンズ ネルシャツ 1 1h 2 2h 3 小型犬 犬服 トップス シャツ セレブ 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

細かいディティールにこだわったPUERTOのフリーマンズネルシャツです。

ブラック×レッドのタータンチェックに、背中のヨーク部分はブロックチェックのネル素材を使いました。

また、ボタンはマーブルネイビーのスナップボタンで着せやすい1枚です。

男の子にも安心なおしっこ避けボタンもついてます。

ポケットや裾回り、衿裏や袖口の裏地などダンガリー素材になってます。



サイズについて

1号:首回り:18.0cm 胴回り:29.0cm 着丈:17.5cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:9.5cm(脇下より)

1h:首回り:19.0cm 胴回り:32.0cm 着丈:19.0cm(衿含まず) 衿幅:2.0cm 袖丈:10.5cm(脇下より)

2号:首回り:20.0cm 胴回り:34.0cm 着丈:20.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:11.0cm(脇下より)

2h:首回り:22.0cm 胴回り:38.0cm 着丈:22.0cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:12.0cm(脇下より)

3号:首回り:25.0cm 胴回り:42.0cm 着丈:23.5cm(衿含まず) 衿幅:2.5cm 袖丈:13.0cm(脇下より)



素材について

ネル生地、ダンガリー



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